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أمير القصيم يكرم أمين الحوار الوطني بجائزة صناعة المحتوى الرقمي

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كرم أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، بجائزة «قدوة» لتحفيز صانعي المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مقر إمارة منطقة القصيم. تضمنت مسارات الجائزة مكافحة الانحراف الفكري والسلوكي، وتعزيز الانتماء الوطني، ومكافحة الشائعات والادعاءات المظللة، وتعزيز القيم الإيجابية.

وشملت فروع الجائزة الحساب الاجتماعي الإيجابي على مواقع التواصل، والمبادرة الوطنية الفاعلة، والتغطية الإعلامية المتميزة للفعاليات الوطنية، وإيجاد الفيلم التوعوي، وصناعة الصورة المعبّرة.

تهدف الجائزة إلى تحفيز الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم المحتوى الفكري والأخلاقي الجيّد، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وبث روح الإيجابية، بما يخدم دوت الخليج والمواطن.

وأعلن أمير القصيم أن الجائزة ستكون على مستوى المملكة، ليكون أثرها فاعلا في صناعة القدوات الحسنة التي تقدم المحتوى الإيجابي في هذه الوسائل، مما يسهم في تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقاداته في نفوس أبنائه، واكتشاف ودعم العقول النيرة والسليمة ذات الطرح والمحتوى المفيد والجيد.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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