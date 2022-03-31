شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم: ماضون نحو بناء مجتمع معرفي منافس وواعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «إننا ماضون نحو بناء مجتمع معرفي منافس وواعد، تتكامل فيه الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات، وتجويد الأداء التعليمي، وتحسين مخرجات التعلم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية»، مؤكدا على أثرها الإيجابي في نشر ثقافة الإبداع والتميز بين المعلمين والمدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وبما يعود بالنفع على الطالب والطالبة.

وكرم الوزير بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي أمس، 517 معلما ومعلمة من المتميزين والمتميزات في نتائج اختبار الرخصة المهنية، و33 مدرسة تميزت في الاختبارات الدولية.

وأكد آل الشيخ في كلمته بهذه المناسبة أن تكريم هذه النخبة من المعلمين والمعلمات، والمدارس ومكاتب وإدارات التعليم يعكس الأثر الواضح لدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لقطاع التعليم، وما يقدمانه من رعاية كريمة، أتاحت تحقيق المنافسة الدولية في قطاع التعليم، وتطوير أداء منسوبيه، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقدم آل الشيخ الشكر لهيئة تقويم التعليم والتدريب كشركاء في النجاح، وبناء الاختبارات المهنية وتنفيذها، والتي تتكامل جهودهم مع جهود الوزارة في تطوير الأداء التعليمي، مختتماً حديثه بتهنئة الجميع بما تحقق من تميز ونجاحات، متطلعا لاستمرارها؛ ليبقى الأثر ممتدا في مجتمع تعليمي، يتجاوز التحديات بطموحاته، ويسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وألقت المعلمة مناير عبدالرحمن الحامد نيابة عن زملائها وزميلاتها المعلمين والمعلمات، كلمة عبّرت فيها عن شكر وتقدير المعلمين والمعلمات لوزارة التعليم؛ لحرصها المستمر على رعاية ودعم المتميزين؛ انطلاقا من عملها الدؤوب في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال برامج نوعية داعمة لقطاع التعليم العام؛ لتطوير منسوبيه؛ حتى يكونوا في مستوى المنافسة العالمية.

وأكدت في سياق كلمتها على دور وزارة التعليم في تعزيز مفهوم التميّز فكراً وممارسة في القطاع التعليمي، ونشر ثقافته، ومن خلال الجهود التي تعكس تصميم الوزارة على تعزيزه في المجتمع التعليمي؛ لتحفيز المعلمين والمعلمات والمدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وحثهم على مواصلة الأداء المتميز، سواء في الرخص المهنية، أو الاختبارات الدولية.

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