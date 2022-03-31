إيقاف 127 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أمس عن توقيف 127 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ، خلال شهر شعبان، في 8 وزارات.

وقالت «إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر وقامت بالتحقيق مع 258 شخصا من خلال 5279 جولة رقابية.

وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن من أبرز الجرائم كانت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني 980 - البريد الالكتروني للهيئة أو الفاكس 0114420057.