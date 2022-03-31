شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 127 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت «إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر وقامت بالتحقيق مع 258 شخصا من خلال 5279 جولة رقابية.
وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن من أبرز الجرائم كانت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني 980 - البريد الالكتروني للهيئة أو الفاكس 0114420057.
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