الثقافة تعرض «حكايات الجاز» في واجهة الرياض

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وكشفت الفعالية الارتباط الوثيق بين الإنسان والفن من خلال الحضور الجماهيري الكبير من مختلف الفئات العمرية، مبينة قدرة اللحن على جمع الشعوب وتقريبهم لبعض، حيث يعد «فن الجاز»، الذي نشأ في المجتمعات الأمريكية الأفريقية خلال عشرينيات القرن الماضي أحد أهم أنواع الموسيقى التقليدية الشعبية.
يذكر أن «ميدان الثقافة» يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والموسيقية خلال الفترة من 20 - 31 مارس، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م؛ لإثراء المشهد المحلي بمحتوى إبداعي يتيح التبادل الثقافي بين الجمهور السعودي والمنجزات الفنية العالمية.
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