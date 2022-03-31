تأديب موظفة أفشت أسرار عملها في قناة فضائية

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وقال موقع ديوان المظالم على «تويتر» «إن حكما تأديبيا من المحكمة الإدارية ضد موظفة خرجت عن مقتضى الواجب الوظيفي بإفشاء أسرار العمل، وقد ثبت ملائمة العقوبة للمخالفة في نطاق المسئولية الوظيفية.
وكانت المدعية طالبت بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بعقوبة الحسم من الراتب لتحدثها في قناة فضائية عن مخالفات وأخطاء جهة عملها، وحيث يتضمن النظام أنه يحظر على الموظف إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته كما يحظر عليه توجيه النقد واللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام، فقد تم رفض الدعوى لثبوت ارتكاب المدعية المخالفة المنسوبة إليها ومناسبة العقوبة الصادرة عليها لتلك المخالفة.
من جهة أخرى حدد ديوان المظالم 4 شروط تمثل صلاحية الإدارة في تعديل العقود.
شروط تعديل العقود
- أن تكون الأعمال الإضافية محلا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
- ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات والتغيير في طبيعة العقد أو توازنه المالي.
- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد.
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