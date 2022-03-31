شكرا لقرائتكم خبر تأديب موظفة أفشت أسرار عملها في قناة فضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما بمعاقبة موظفة أفشت أسرار عملها على قناة فضائية.

وقال موقع ديوان المظالم على «تويتر» «إن حكما تأديبيا من المحكمة الإدارية ضد موظفة خرجت عن مقتضى الواجب الوظيفي بإفشاء أسرار العمل، وقد ثبت ملائمة العقوبة للمخالفة في نطاق المسئولية الوظيفية.

وكانت المدعية طالبت بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بعقوبة الحسم من الراتب لتحدثها في قناة فضائية عن مخالفات وأخطاء جهة عملها، وحيث يتضمن النظام أنه يحظر على الموظف إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته كما يحظر عليه توجيه النقد واللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام، فقد تم رفض الدعوى لثبوت ارتكاب المدعية المخالفة المنسوبة إليها ومناسبة العقوبة الصادرة عليها لتلك المخالفة.

من جهة أخرى حدد ديوان المظالم 4 شروط تمثل صلاحية الإدارة في تعديل العقود.

شروط تعديل العقود

