شكرا لقرائتكم خبر غياب الحوار وراء 40 % من حالات الطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع أجراه مجلس شؤون الأسرة أن غياب الحوار بين الزوجين يمثل 40 % من أسباب الطلاق.

ويشير استطلاع آخر للمجلس إلى أن العوامل الاجتماعية تسبق الاقتصادية والثقافية في أسباب الانفصال بين الزوجين.

وكان المجلس عقد ندوة عن الطلاق وآثاره الأسرية، وأجمعت كافة الآراء على أن الاختيار الخاطئ للشريك من أهم الأسباب، وقد يكون الطلاق حلا لأزمة أسرية ولابد من البحث في قضية العنف الأسري، وأن الجيل الحالي يفتقد إلى الحوار الأسري ولا يتقبل الاختلاف.

وطالب المشاركون في الندوة بالإعداد للزواج واعتبروه خطوة مهمة، إلى جانب قانون يتناول مسألة تقديم الاستشارات الأسرية الزوجية وبرامج متعددة لخلق جيل صالح للزواج، إضافة إلى تأهيل المصلحين.

4 سيناريوهات لمصير الأبناء بعد الطلاق:







الانقطاع عن رؤية الأبناء لفترات طويلة



حق الحضانة يؤول إلى غير الوالدين كالجد أو الجدة



مواجهة الأبناء خطر الانحراف أو الضياع



الحرمان من حضن أحد الوالدين



10 أسباب للانفصال:



تدخلات الأقارب الخاطئة

النشأة غير السليمة لأحد الأطراف

ضعف الثقافة الجنسية

طول ساعات العمل

التخبيب الالكتروني

انحراف أحد الزوجين

الصورة الذهنية السلبية عن الزواج

أزمة منتصف العمر

التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي

الضياع في متاهة المقارنات



أسباب الطلاق بالأرقام:

أسباب أسرية





32 % عدم فهم الدور والمسؤوليات



40 % غياب الحوار بين الزوجين



28 % فقدان قيم الحياة الأسرية



عوامل مسببة للطلاق: