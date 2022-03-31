اختتام فعاليات النسخة الأولى من موسم “لحظات العلا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

اختُتِمَت فعاليات النسخة الأولى من موسم “لحظات العلا” الذي انطلق في ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية مارس من العام الحالي، حيث قدّم مجموعة متميزة من الفعاليات التي تحتفي بالإرث التاريخي والثقافي لمحافظة العلا،وكونها نقطة التقاء الحضارات القديمة على مرِّ العصور.

وتحت شعار “احتفل بكل لحظة مع لحظات العلا” جاء تحت مظلة الموسم هذا العام أربع مهرجانات مميزة هي؛مهرجان “شتاء طنطورة”، ومهرجان “فنون العلا”، ومهرجان “سماء العلا”، ومهرجان “العلا للاستجمام والاسترخاء”.

وقد حقق موسم “لحظات العلا” نجاحاً باهراً،إذْ بلغ عدد التذاكر المَبِيعَة لمختلف الفعاليات 109,000 تذكرة، وقدّم الموسم خلال عطل نهاية الأسبوع أحدَ عشرَ حفلاً فنياً أحياها مجموعة مميزة من الفنانين العالميين على مسرح مرايا العالمي منهم؛أليشيا كيز وليونيل ريتشي.

و شهد مطار العلا زيادة كبيرة في عدد المسافرين مع زيادة الرحلات المحلية من مدن الرياض وجدة والدمام،وافتتاح رحلات مباشرة من باريس ودبي.

كما شمل الموسم العديد من الفعاليات المميزة التي أُقيمت في المواقع الأثرية كحفل “كلاسيكيات على ضوء الشموع” في الحجر، وعرض أزياء الفرسان في جبل عكمة مع دولشي أند غابانا، وحفل الموسيقى في العصور القديمة في جبل عكمة، و حفل “سيمفونية تحت النجوم” الذي أُقيم تحت صخرة القوس الشهيرة بالعلا.

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ومن أبرز الفعاليات الرياضية التي قدمها الموسم كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمُّل 2022 وهو سباق دولي للفروسية مصنَّف في فئة نجمتين من قِبل الاتحاد الدولي للفروسية،ويُغطّي مساحة 120 كم،تمتد على أربع حلقات عبر جبال العلا، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء للمرة الثانية في العلا، حيث تمكن عشاقُ ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيل بالاستمتاع بمشاهدة بطولة البولو المنظمة الوحيدة في العالم التي تقام في الصحراء، وتنافس في البطولة أربعة فرق، قاد كل فريق منها أحد أربعة لاعبين دوليين من فريق لادولفينا الشهير.

كما استضافت العلا سباق طوَّاف السعودية للدراجات،وسباق إيكوتريل للجري في الهواء الطلق،حيث شارك أكثر من 950 متسابقاً في سباقات الـ 80، و50،و25،و10 كلم، وسباق غروب الشمس بطول 5 كم مع سباق خاص للأطفال لأول مرة.

كما شهد الموسم إطلاق أول نسخة لمهرجان سماء العلا الذي شمل أكبر عرض للمناطيد المضاءة في العالم،المصنف من قبل غينيس للأرقام القياسية، وعرض كونستليشنز الذي روى حكاية النجوم والفلك بطريقة عالية التقنية مع أكثر من ألفي طائرة “درون”، كما تمتع الزوار بجولات في المناطيد فوق أراضي العلا الخلابة.

كما أُدرِجَ مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء ضمن موسم لحظات العلا للمرة الأولى،حيث وفر المهرجان أكثر من فعالية مميزة، منها منتجع الحواس الخمس “فايف سِنسس سانكشواري” الذي أقيم على طريق البرتقال في العلا، ووفر للزوار مختلف العلاجات والحوارات وحصص اليوغا التي قدمت من قِبَل بعض أفضل مدربي اليوغا في العالم، كما أطلق منتجع هابيتاس العلا مركز ثريا الصحي، ونظَّم استوديو “بالس” من جدة تجربة “الرياضة و الموسيقى” في واحة العلا.

وشهد مهرجان فنون العلا انطلاق معرض صحراء X العلا 2022 في نسخته الثانية،الذي ضمَّ أعمالاً فنية مميّزة لفنانين عالميين وإقليميين ومحليين، كما جرى عرض أول أعمال برنامج الإقامة الفنية في العلا في مبيتي العلا، وروت حدائق برزان الحية حكاية علاقة الإنسان بالطبيعة، وأتى معرض “كورتونا اون ذا موف” للتصوير المعاصر الذي أقيم بين جدران قرية الجديدة بحوارات وعروض فنية فريدة من نوعها، أما معرض “ما يبقى في الأعماق” فقد عرض أعمالاً فنية لمقتنية الأعمال الفنية السعودية بسمة السليمان الذي عرض مجموعة مميزة من أعمالها الفنية داخل مبنى مرايا الشهير بالعلا.

كما قُدِّمَت تجربة المطاعم العالمية والمحلية،وتجارب جديدة لمحبي المغامرة، حيث شملت تجارب المغامرات الجديدة التسلّق الجبلي،مسارات المشي الاستكشافية، جولة استكشاف الوادي، مسارات الاستكشاف بالدراجات الهوائية، و زيبلاين العلا، وتجربة عربة الجاذبية، والجولات بالسيارات الرملية، وشملت المطاعم الجديدة مطعم “أوكتو” اليوناني، ومطعم “تاما” في هابيتاس العلا، ومطعم “لاماشو” الفرنسي، ومطعم “مون شيل” للمأكولات النباتية، ومطعم “سيركولو” الإيطالي، ومطعم “سالت” المعروف عالمياً.

وقُدِّمَت فعاليات مسرحية جديدة كمسرحية ابن بطوطة ومسيرة الخيل التي وفرت طرقاً جديدة للتفاعل مع تراث العلا المميز، وستستمر لحظات العلا في دمج تجارب تفاعلية جديدة في المواسم المقبلة لتكوين وجهة فريدة من نوعها في المنطقة.