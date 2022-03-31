الألكسو تعقد وُرَشَ عمل بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتَّوحُّد

محمد بن مسعود - الدمام -

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألكسو”، اليوم، ورشة عمل بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد، بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

وسلَّطت الورشة الضوء على تحسين نوعية حياة المصابين بالتوحد حتى يتمكنوا من عيش حياة طبيعية كباقي أفراد المجتمع.

واشتملت الوُرش على عمل: (الرسم، والخزف، والنحت)، وعروض رقص شارك فيها أطفال مصابون بطيف التوحد.