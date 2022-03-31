اخبار الخليج – الرقابة الحيوانيه تعيد شحنة ابقار الى بلد المصدر للاشتباه بمرضها

محمد بن مسعود - الدمام - الرقابة الحيوانيه تعيد شحنة ابقار الى بلد المصدر للاشتباه بمرضها

رفضت وكالة الثروة الحيوانيه بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اليوم الخميس السماح لشحنة ابقار الدخول الى مملكة البحرين وذلك للاشتباه بإصابتها بمرض التهاب الجلد العقدي المعدي، مؤكدة مغادرة الشحنة من ميناء خليفة بن سلمان وعودتها من حيث اتت.

واوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانيه الدكتور خالد أحمد حسن انه وضمن «واجبها قامت ادارة الرقابة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية اليوم بتاريخ 31/30/2022 برفض استقبال شحنة ابقار عددها 300 رأس قادمة من سلطنة عمان و منشأها جمهورية الصومال على السفينة (MSV Noore Alhemad ) عبر منفذ ميناء خليفة بن سلمان وذلك بسبب الاشتباه بإصابتها بمرض إلتهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار».

واكد الدكتور خالد ان «الأطباء البيطريون بقسم المحاجر البيطرية قامو برفض السماح لهذه الشحنة بعد فحصها وارجاعها الي بلد المصدر تنفيذا لقانون الحجر البيطري الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (8) لسنة 2003 ولائحة التنفيذية رقم (7) لسنة 2004».

وشدد وكيل الثروة الحيوانيه أن «المحجر البيطري هو خط الدفاع الأول لتصدي للأمراض المعدية والسارية والمتناقلة والعابرة للحدود و ذلك حماية للثروة الحيوانية والصحة العامة»

واضاف « إن إدارة الرقابة الحيوانية ممثلة بكوادرها من أطباء و فنيين بيطرين تقوم بالتشديد على الرقابة في المنافذ خلال المواسم التي يزيد فيها استيراد المواشي المخصصة للذبح بالإضافة الى اللحوم بأنواعها الحمراء و البيضاء خصوصا لموسم شهر رمضان المبارك و عيد الاضحى».

ودعا وكيل الثروة الحيوانيه «جميع المستوردين من تجار المواشي من التأكد من سلامة ارسالياتهم وتطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة من قبل المحجر البيطري قبل شحنها الي مملكة البحرين لتفادي ارجاع الشحنة مما يشكل خسارة مادية على المستورد»

وأردف «إن وكالة الثروة الحيوانية حريصة كل الحرص بالتشديد على مراقبة الواردات القادمة لمملكة البحرين من ابقار واغنام ولحوم خلال أوقات المواسم وخارجها»

من جانب آخر أكد وكيل الثروة الحيوانية على «ان مملكة البحرين استوردت 25 ألف رأس تقريبًا من المواشي المختلفة ضمن استعداداتها لشهر رمضان الفضيل، متوقعًا وصول حوالي 10 آلاف رأس، ليصبح إجمالي العدد 35 ألف رأس من المواشي لشهر رمضان الفضيل « مشيرا الى أن الاستعدادات التي يتخذها مستوردو المواشي، والإدارة أو وكالة ثروة حيوانية معنية بتنظيم هذا الأمر للتأكد من أن اللحوم والدواجن تكون متوافرة خلال الشهر الفضيل، خصوصًا أن اللحوم هي مادة أساسية في إفطار رمضان البحريني من خلال أكثر من طبخة معينة»

ولفت إلى أن شهر مارس شهد دخول كمية من اللحوم إلى مملكة البحرين في حدود 5.6 آلاف طن، موزعة 3.7 ألف طن من الدواجن، و1.9 ألف طن من اللحوم المبردة أو المجمدة، متوقعًا وصول كميات أكبر في الأيام المقبلة لتغطي احتياج المستهلك، ومن المتوقع أن تكون الكمية المتوافرة تلبي الاحتياجات للشهر الفضيل، مستبعدًا أن يكون هنالك أي قصور في توفير هذه النوعية من السلع.