اخبار الخليج – سفير البحرين لدى الجزائر يحضر اجتماعًا لإنشاء المجموعة البرلمانية للصداقة «الجزائر – البحرين»

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سعادة السفير فؤاد صادق البحارنة، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اجتماعًا لإنشاء المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-البحرين برئاسة السيد بحري بشير، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-البحرين وذلك بمقر المجلس الشعبي الوطني.

وخلال الاجتماع، أعرب سعادة السفير فؤاد صادق البحارنة عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مستعرضًا سبل تنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رئيس المجوعة البرلمانية للصداقة الجزائر-البحرين بالمجلس الشعبي الوطني حرص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على توطيد العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، مثمنًا مواقف مملكة البحرين الداعمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.