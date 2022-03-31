وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية أذربيجان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف.

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.