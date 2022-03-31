محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكَّنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة، والقبض عليهما، وضبط السلاح المستخدم، وهما مواطنان تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بأحد الشوارع العامة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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