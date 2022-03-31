محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية نفَّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء 585 زيارة ميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال شهر مارس 2022م؛للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وبيَّن المكتب أنه يقوم بالإشراف على عدة أنشطة؛منها أسواق النفع العام، مثل “الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ”.

كانت هذه تفاصيل خبر بيئة رفحاء” تنفِّذ نحو 600 زيارة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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