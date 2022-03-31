شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستعرض التعاون مع نظيره السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في جدة اليوم, بالنائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع النائب العام السوداني والوفد المرافق على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والتطور التقني والتحول الرقمي الذي وصلت إليه في معالجتها للقضايا الجزائية.

كما تضمن اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في السودان في مجالات مكافحة الجريمة الأصلية، والإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص.