شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: مستمرون في إرسال الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن بريطانيا وحلفاءها اتفقوا على إرسال مزيد من الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي.

وأضاف للصحفيين بعد استضافة أكثر من 30 من الشركاء الدوليين في مؤتمر "نتيجة اليوم هي أنه ستُرسل مزيد من المساعدات الفتاكة إلى أوكرانيا. تقدمت دول عدة إما بأفكار جديدة أو بمزيد من التعهدات المالية الفعلية".

وقال أن المساعدات الفتاكة تتضمن قطع مدفعية أبعد مدى وذخيرة ومزيد من الأسلحة المضادة للطائرات.