شكرا لقرائتكم خبر عن توكلنا : تغطية تكاليف علاج كورونا للزائر المؤمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح تطبيق توكلنا أنه أصبح بإمكان الزائر القادم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها استخدام الحالة الصحية الخاصة به عبر تطبيق توكلنا، والمرتبطة بالتأمين الطبي؛ لتغطية تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

وتنقسم الحالة الصحية في التطبيق إلى "زائر مؤمن" ، وفي هذه الحالة يكون لديه تأمين طبي فعال ، و"زائر غير مؤمن" وفي هذه الحالة لا يوجد لديه تأمين طبي.