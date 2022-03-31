شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. توافد المعتمرين عبر حافلات مكة لآداء الصلاة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ توافد المعتمرين عبر حافلات مكة لآداء صلاة المغرب والعشاء بالمسجد الحرام.

وكانت أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة،المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة المكرّمة، على المسارات 6 و7 و12 الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات، وستخدم المسارات الجديدة سكان وزوّار مدينة مكة المكرّمة على نطاق أكبر.

وتشرف الهيئة الملكية على خطة استكمال مشروع حافلات مكة المكرّمة بكل مساراته، حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال عام 2022، ويعد المشروع من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

ويشتمل المشروع على تطوير البنية التحتية من بناء المحطات المركزية والتوقف، وجسور ومعابر المشاة، وتحسين الطرق، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرّمة.