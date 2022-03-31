شكرا لقرائتكم خبر القصبي يطلق «سباق الإعلام» لتحفيز الأفكار المبدعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عن قرب إطلاق المنافسة الإعلامية «ميدياثون»، تحت شعار «سباق الإعلام»، أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للتطوير وتحفيز الفكر الإعلامي المبدع.

وأكد أن «ميدياثون» يهدف إلى خلق تنافس بين الإعلاميين والمهتمين لتقديم مبادرات خلاقة ومشروعات نوعية، تمثل حلولا مبتكرة للتحديات الإعلامية، بالشراكة والتعاون مع مجموعة stc . وأضاف «كلنا شغف لتلقي أفكار المبدعين من أبناء هذا الوطن وبناته، لتحقيق مستقبل إعلامي أفضل يلبي التطلعات».

الجدير بالذكر أن «سباق الإعلام» يسعى إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي. وسيكون تقديم أفكار المشروعات عبر البوابة الالكترونية للمشروع Mediathon.media.gov.sa التي ستبدأ في استقبال المشاركات قريبا.

4 أهداف للمشروع:

