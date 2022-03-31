القصبي يطلق «سباق الإعلام» لتحفيز الأفكار المبدعة

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وأكد أن «ميدياثون» يهدف إلى خلق تنافس بين الإعلاميين والمهتمين لتقديم مبادرات خلاقة ومشروعات نوعية، تمثل حلولا مبتكرة للتحديات الإعلامية، بالشراكة والتعاون مع مجموعة stc . وأضاف «كلنا شغف لتلقي أفكار المبدعين من أبناء هذا الوطن وبناته، لتحقيق مستقبل إعلامي أفضل يلبي التطلعات».
الجدير بالذكر أن «سباق الإعلام» يسعى إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي. وسيكون تقديم أفكار المشروعات عبر البوابة الالكترونية للمشروع Mediathon.media.gov.sa التي ستبدأ في استقبال المشاركات قريبا.
4 أهداف للمشروع:
- صناعة مساحة إبداعية تشاركية للتطوير
- تعزيز أثر المشروعات المشاركة من خلال ورش العمل المقدمة للمشاركين
- تدريب الفرق الأكثر تميزا، للإسهام في تحسين مستوى الأفكار المقدمة
- وربط الفرق الفائزة بالجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ هذه المشروعات
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