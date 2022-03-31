شكرا لقرائتكم خبر صدور الموافقة السامية بنقل «أم القرى» إلى وكالة الأنباء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أمس الأول، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة أم القرى؛ بحضور الأمراء والوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام؛ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة.

وأعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عن صدور الموافقة السامية بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية لتشهدا مرحلة جديدة ونقلة كبيرة لكافة جوانب العمل الإعلامي والتحول الرقمي.

وبعد أن أخذ الأمير خالد الفيصل مكانه في الحفل؛ عزف السلام الملكي؛ وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

عقب ذلك شاهد والحضور فيلما بعنوان «قرن من الإعلام السعودي»؛ يحكي مسيرة وتطور جريدة أم القرى على مر الأزمنة.

ورفع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى؛ هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يقف شاهدا على مسيرة العطاء والإنجاز.

وقال «أسعد بلقائكم من جوار بيت الله الحرام ويسرني تهنئتكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير والبركات، ونقف اليوم أمام تاريخ ممتد 100 عام عاصرت خلالها جريدة أم القرى رحلة البناء والتطوير لوطننا الغالي مواصلة مسيرتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وحتى هذا العهد الزاهر لتؤكد عمق ارتباط هذه الدولة بصحافتها واهتمامها بإعلامها».

وعد الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس «أم القرى» حدثا مهما ومناسبة للتقدير والوفاء لهذه الجريدة التي لم تنقطع عن التغطية الصحافية منذ صدور عددها الأول يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1343هـ لتشكل ذاكرة الوطن؛ فهي تحمل تاريخه وتعد مرجع موثوق للمسيرة النظامية والقانونية لهذه البلاد.

وأضاف «في احتفالنا اليوم بمئوية أم القرى نستذكر جيل الرواد الذين خدموا وطنهم من وزراء الإعلام والمسؤولين ورؤساء التحرير ومديري التحرير والمحررين والفنيين وكل من خدم هذه الصحيفة الرائدة، والذين كانت لهم بصمات واضحة في النقلات التاريخية التي شهدتها هذه الجريدة، وندعو بالرحمة لمن توفاه الله منهم وبالصحة والعافية لمن هم بيننا اليوم».

وتابع «إن المملكة تعيش اليوم حراكا غير مسبوق في القطاعات كافة ومنها الإعلام، وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030 فإن الآمال كبيرة لصناعة إعلام مؤثر قادر على إيصال رسالة المملكة إلى العالم؛ وسأعمل مع زملائي في منظومة الإعلام على تحقيق هذا الهدف السامي، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد».

وأعلن وزير الإعلام خمس مبادرات طموحة للرقي بصناعة الإعلام وتطويره في المملكة.

واختتم «أقول للزملاء والزميلات الأعزاء في جريدة أم القرى.. أنتم عماد التطوير وقادة النجاح الحقيقيين، فهذه الجريدة تنهض بعطائكم وتفانيكم وإخلاصكم وشكرا لكم من القلب».

ثم دشن أمير المنطقة العدد المئوي لجريدة أم القرى. كما ألقيت قصيدة شعرية بعنوان «قصيدة أم القرى» للدكتور عبدالعزيز خوجه.

بعدها كرم الفيصل رواد ومؤرخي جريدة أم القرى، ووزراء الإعلام السابقين، ثم التقطت الصور التذكارية له مع المكرمين.

وفي ختام الحفل تسلم أمير المنطقة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وكان الفيصل قد تجول فور وصوله مقر الحفل في المعرض التفاعلي المصاحب الذي يحكي مسيرة قرن لجريدة أم القرى؛ ضم 6 شاشات ديجتال تفاعلية، لعرض مئة صفحة تحكي قصة قرن من الإعلام مختارة من أرشيف أم القرى.

5 مبادرات طموحة للرقي بصناعة الإعلام وتطويره في المملكة:





إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي لأرشفة كافة الصور والوثائق

إنشاء متحف إعلامي سعودي لحفظ وتخليد الإرث الصحفي الوطني

إقامة ملتقى »أم القرى الإعلامي« يعقد كل عامين

إطلاق »ميدياثون« بالشراكة مع STC نحو أفكار إعلامية مستقبلية مبتكرة

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المؤسسات الصحفية السعودية للتحول الرقمي



أهداف مشروع ميدياثون