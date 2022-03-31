اخبار الخليج – الأنصاري تستقبل عدداً من كوادر «الأعلى للمرأة» الحاصلين مؤخرا على شهادات عليا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عددا من كوادر المجلس الذين حصلوا مؤخرا على شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه باختصاصات مختلفة من معاهد وجامعات مرموقة داخل وخارج البحرين، واستمعت منهم إلى شرح حول جوانب من رحلتهم العلمية وطموحاتهم المستقبلية، وهنَّأتهم على نجاحهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية العليا، وباركت بشكل خاص جهودهم في استثمار فترة جائحة كوفيد-19 من أجل مراكمة حصيلتهم العلمية والمعرفية، وكسب الوقت في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
ونوهت الأنصاري بالموضوعات التي تناولها هؤلاء الموظفين لدى المجلس الأعلى للمرأة في أبحاثهم ودراستهم، والتي يرتبط العديد منها بمجالات عمل المجلس الرامية إلى دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وترسيخ الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، معربةً عن ثقتها بقدرتهم على وضع معارفهم ومهاراتهم الجديدة في خدمة تطوير العمل والارتقاء به إلى فضاءات أرحب، وبما ينعكس إيجابا على أدائهم وانتاجيتهم ويرفد أيضا مسيرة عمل المجلس.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن دعم المجلس لمسيرة التحصيل العلمي لمختلف موظفيه، ليعززوا من مكانتهم كقدوة يحتذى بها على صعيد الكوادر الوطنية الساعية إلى رفع إسهاماتها في تنمية ونهضة وازدهار وطنها من خلال تطوير أدائها في مختلف مجالات عملها.
هذا وقد حصلت رئيسة قسم الاتصال بمركز دعم المرأة السيدة لطيفة الذوادي على دكتوراه فلسفة في آداب علم النفس من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية عن رسالتها «العلاقة بين الزوجين وأثرها على جودة الحياة الزوجية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية في مملكة البحرين»، فيما حصلت الموظفة شيماء بوشقر أخصائي أول إرشاد أسري على شهادة ماجستير في «علم النفس الإرشادي» من جامعة البحرين عن دراستها «مقارنة في أبعاد العلاقة الزوجية بين المتزوجين المتقاضين والمقبلين على الزواج في مملكة البحرين»، وحصل الموظف محمد عبد الله حسن رئيس الإعلام الجديد على ماجستير في الإدارة العامة من معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة اكس مرسيليا الفرنسية عن رسالته «تأثير العمل من المنزل على الرضا الوظيفي أثناء جائحة (كوفيد-19) على موظفي القطاع العام بمملكة البحرين»، وحصلت الموظفة هيا فهد أخصائي أول مكتبة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم التطبيقية عن دراسة حول «تأثير الادارة اللوجستية الفعالة في تحقيق الميزة التنافسية.. دراسة حالة ادارة جمارك المنافذ البحرية بمنطقة البحرين اللوجستية»، فيما حصل الموظف محمود عبد الحميد المير أخصائي علاقات عامة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها.
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