"توكلنا" يوضح متى يكون الزائر مؤمّناً وغير مؤمّن طبياً عبر التطبيق؟

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 08:28

صدى تبوك – متابعة

أوضح تطبيق “توكلنا” متى يكون الزائر القادم إلى المملكة بتأشيرة زيارة مؤمناً وغير مؤمن طبياً عبر التطبيق.

وبيّن التطبيق أن الحالة الصحية للمستفيد في “توكلنا” تكون “زائر مؤمن” إذا قدم إلى المملكة بأحد أنواع تأشيرات الزيارة للمملكة، بشرط أن يكون لديه تأمين طبي فعال، بينما يكون المستفيد “زائراً غير مؤمن” إذا قدم إلى المملكة بأحد أنواع تأشيرات الزيارة، ولا يوجد لديه تأمين طبي فعال.

ونوه إلى أنه أصبح بإمكان الزائر القادم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها استخدام الحالة الصحية الخاصة به عبر التطبيق، والمرتبطة بالتأمين الطبي؛ لتغطية تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

وأشار إلى أنه في حال عدم ظهور الحالة الصحة “زائر مؤمن” يمكن التواصل مع مجلس الضمان الصحي عبر الرقم 92001177؛ للتأكد من حالة سريان التأمين.