الصحة تُطلق مبادرة “اذهب إلى الأخضر” لخفض عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت وزارة الصحة اليوم، مبادرة “اذهب إلى الأخضر – Go GREEN” التي تهدف إلى حث مقدمي الرعاية الصحية على اتباع حزم وقائية وذلك ضمن معايير وسياسات مكافحة العد

وى، سعيًا لضمان منع العدوى، والتركيز على تقليص معدل عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.

وأوضحت “الصحة” أن عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية تُشكل خطرًا صحيًا، لذا حرصت على إطلاق هذه المبادرة النوعية، وذلك ضمن إستراتيجية خفض معدل الإصابة بعدوى مجرى الدم المرتبطة القسطرة الوريدية المركزية من المعدل الوطني الحالي 2.5 إلى أقل من 0.9 لكل 1000 يوم قسطرة وريدية مركزية في وحدات العناية المركزة للبالغين، بدءًا من شهر يناير 2022م.

وأبانت أن التقييم سيتم من فريق عمل مختص، بهدف قياس مدى نجاح المبادرة، والتقدم في انخفاض معدل الإصابة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي تشمل التدريب، والإشراف المباشر على المستشفيات، وأقسام العناية المركزة، إضافة إلى متابعة التقارير.