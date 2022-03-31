وزير الصحة يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل بمكتبه اليوم، برئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في المجال الصحي، كما تم بحث فرص التعاون المستقبلية، مثمّناً رئيس الوفد جهود وتعاون المملكة ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر السعودي.
حضر اللقاء مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشون التشغيلية فهد الحجاج، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وزار الوفد عقب اللقاء مستشفى صحة الافتراضي بالوزارة، للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، مستمعين إلى شرح عن الخدمات التخصصية والنادرة التي تقدمها الفرق الطبية بالمستشفى للمنشآت الصحية بمناطق المملكة.
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