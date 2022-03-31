روسيا تمنع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ قرارات عاجلة بشأن منع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من دخول الأراضي الروسية.

كما أكدت الخارجية الروسية أن روسيا بصدد الإعلان عن توسيع العقوبات على مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه التطورات؛ بعد إعلان الرئيس بوتين، اليوم الخميس، أنه على مشتري الغاز من الدول غير الصديقة أن تكون لديها حسابات بالروبل اعتبارا من الغد.

كما طالب بوتين الدول الأوروبية بفتح حسابات في البنوك الروسية لشراء الغاز، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي إذا رفضت الدول الدفع بالروبل.