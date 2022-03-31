ضبط موقعا مخالفا استخدم لتخزين فحم محلي دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المواقع والمنصات الإلكترونية.
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