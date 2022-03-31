مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا تتوجه لموسكو لإجراء محادثات مع الجانب الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا ستتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.

وأفادت الجامعة في بيان اليوم بأن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الأخيرة كان قد كلف مجموعة الاتصال بمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.