وزير الاقتصاد يزور جمهورية فنلندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم بزيارة رسمية لجمهورية فنلندا، اجتمع خلالها مع معالي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو. وجرى خلال الاجتماع بحث عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها، والالتزام بشراكة إستراتيجية أعمق لخدمة المصالح المشتركة. كما التقى معاليه بمعالي وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ميكا لينتيلا، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين الجانبين، والعمل على توثيق وتعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين. حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا الدكتور فيصل غلام، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس. أخبار قد تهمك

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