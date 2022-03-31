أمانة منطقة الباحة تكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الباحة

أكملت أمانة منطقة الباحة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمضاعفة جهودها وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات التجارية والبوفيهات والمطاعم بهدف التأكد من توفر الاشتراطات والأنظمة والتأكيد من سريان الشهادات الصحية للعاملين وتوفر النظافة الشخصية لهم, حيث نفذت الأمانة والبلديات التابعة لها 4000 جولة رقابية، شملت محلات المواد الغذائية والمخابز ومحال بيع الحلويات والملاحم، وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة، جرى خلالها رصد 79 مخالفة ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن أجهزة النظافة والخدمات تشرف على الأسواق والساحات المخصصة والمتابعة في تلك المواقع، وتجهيز فرق عمل صباحية ومسائية للرقابة الصحية ومتابعة أعمال النظافة وصيانة الألعاب بشكل مباشر ودائم، حيث بدأ المختصون بالرقابة والأسواق بتكثيف عمليات الرقابة لمنع الباعة الجائلين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع، وذلك على فترتين للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتكثيف عمليات النظافة العامة بالأسواق، وتم تكثيف عمليات الرقابة على المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق لتوفر سبل الراحة والإمكانيات والخدمات للمواطنين والمقيمين.

ونوه أمين الباحة على استعداد باقي البلديات المرتبطة بالأمانة لهذه المناسبة من حيث تجهيز الميادين العامة والمتنزهات والأماكن التي يرتادها الزوار، وتكثيف الرقابة على المطاعم والمحال الغذائية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على رقم الطوارئ 940 ، وسيتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل على كل ما يوفر سبل الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمراراً لعمل المختصين وتمهيداً للعمل به في شهر رمضان المبارك وبداية العطلة عيد الفطر المبارك، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للأمانة.