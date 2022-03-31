جمعية البر بالشبحة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش استعدادتها لرمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 06:36 نايف الحبيشي – املج عقدت جمعية البر الخيرية في الشبحة اجتماعها الدوري حيث ناقشت عددا من المواضيع وبحث المجتمعون استعدادات الجمعية لشهر رمضان الكريم وتجهيزات الجمعية للشهر الفضيل والخدمات المقدمة للمستفيدين وتوفير السلال الرمضانية كذلك تم مناقشه عدد من المواضيع الإدارية والتنظيمية خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة كما تم مراجعة واعتماد ميزانيه الجمعية المالية ومراجعه الحسابات للفترة المنقضية. وبحث تنويع مصادر الدعم والتواصل مع الداعمين و تفعيل الموقع الالكتروني للجمعية.

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