محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا ستتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة خاصة على الصعيد الإنساني.
وأفادت الجامعة في بيان اليوم بأن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الأخيرة كان قد كلف مجموعة الاتصال بمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا تتوجه لموسكو لإجراء محادثات مع الجانب الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.