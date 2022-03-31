مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية آفاق خضراء البيئية لرعاية وتأهيل متنزه أم الشقوق بثادق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع جمعية آفاق خضراء البيئية، بهدف رعاية وتأهيل موقع متنزه أم الشقوق في محافظة ثادق، وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العبد القادر، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الصقير.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي أبرمها المركز وتندرج في إطار جهوده؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والجمعية؛ لبناء شراكة فعالة، تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، والعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنمية الغطاء النباتي في متنزه أم الشقوق الوطني، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منه، فيما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر استزراع نحو 150 ألف شجرة محلية.

وتتضمن مجالات التعاون تحديد المواقع المناسبة للتشجير وتوفير الأنواع النباتية المحلية لها، والمراقبة الدورية، والضوابط الفنية، إضافة إلى توفير الدعم من ناحية تنظيم إعادة تأهيل الغطاء النباتي وبرامجه، وكذلك تقديم الرعاية والتسييج، والتعاون في المحافظة على المواقع البرية المشجرة والكائنات الحية بها، ومنع استخدام الأدوات والمعدات المضرة بالغطاء النباتي، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية والتسييج.

يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، ما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.