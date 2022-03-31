الاتحاد والهلال يلتقيان غداً في نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة غداً عند الـ 4.30 مساءً المباراة النهائية على كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بين فريقي الاتحاد والهلال .

وجاء وصول الفريقين إلى النهائي تتويجاً لمستوياتهما خلال منافسات البطولة, إذ يسعى الهلال لضم الكأس إلى بطولة الدوري التي حققها هذا العام, حيث تمكن من الوصول إلى النهائي في الدور الربع النهائي على أحد ( 73-50 ) ثم فاز على الوحدة في الدور نصف النهائي ( 76- 58 ).

وفي المقابل ظهر الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم محتلاً المركز الثالث بالدوري ساعياً للعودة إلى منصات التتويج وتحقيق كأس وزارة الرياضة، التي قدم خلالها مستويات جيدة وكان مشواره ليس بالسهل إذ فاز في الدور الربع النهائي على الفتح 95-88 ، وفي الدور النصف النهائي فاز على النصر 81-80.