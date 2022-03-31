قرعة المونديال.. الأخضر في المستوى الرابع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سيكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المستوى الرابع، خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم 2022، الجمعة، في الدوحة، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس.
وحل الأخضر السعودي في المركز الـ49 وفقاً للتصنيف الصادر لشهر مارس، ما وضعه ضمن المستوى الرابع في القرعة إلى جانب منتخبات: الكاميرون، كندا، الإكوادور، غانا، ويلز، والفائزون من مباريات الملحق التي تجمع أسكتلند أوكرانيا، نيوزيلندا وكوستاريكا، والبيرو مع الفائز من مباراة أستراليا والإمارات.
وجاء في المستوى الأول، منتخبات: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، وضم المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، الأوروجواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا.
وجاء في المستوى الثالث، منتخبات: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.
ومن المقرر أن توزع المنتخبات الـ32 على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
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