استحداث برنامج الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التقديم على برنامج الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية، اعتبارا من اليوم الخميس 31 مارس الجاري وحتى 7 مايو المقبل.

ويُعد هذا البرنامج برنامجًا نوعيًا لتأهيل خريجات تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمهن التعليمية في المدراس الأهلية العالمية والبرامج الدولية.

وينطلق البرنامج مطلع العام الأكاديمي القادم 1444هـ، بواقع (31) ساعة معتمدة لمدة عام جامعي، ويتضمن عددًا من المقررات النوعية، مثل: التربية والمواطنة العالمية ,وإدراك قيمة التعدد الثقافي،وأشكال الهوية والتسامح وتأثيرها على عملية التعليم والتعلّم، وعدد من المقررات المتنوعة التي تؤهل الخريجة للتدريس في المدارس العالمية والأهلية، وتحقق الخبرة الميدانية المطلوبة في مجال المهن التعليمية.

الجدير بالذكر أنّ طرح هذا البرنامج النوعي يأتي انطلاقًا من رسالة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وحرصها على إعداد كوادر تربوية مؤهلة مهنيًا في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والمعرفة العميقة للنظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، ودمج التقنية في التعليم.

وللاطلاع على شروط البرنامج والتقديم على البرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx .