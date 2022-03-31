«يوسف خليل المؤيد وأولاده» توقع اتفاقية توزيع حصرية مع «وورث-ألمانيا»

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده اتفاقية توزيع حصرية مؤخراً مع وورث-ألمانيا لمجموعة واسعة من المنتجات ذات العلامات التجارية مثل الأدوات، و معدات الصيانة، ومعدات الحماية الشخصية، ومعدات الصناعية، وإكسسوارات السيارات.
وقع الاتفاقية فاروق المؤيد – رئيس مجلس الإدارة لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، مع جان لوك ثيسمار – نائب رئيس وورث الشرق الأوسط وأفريقيا، في اجتماع عمل عقد في منتجع تاج إكزوتيكا الكائن في بالم دبي.
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