اخبار دوليه – بالصور.. حريق هائل يلتهم سوق المباركية‬ بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في سوق المباركية الشهير بالكويت.

وهرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على النيران، ولم تتضح حتى الآن أسباب الحريق.

ونشر العديد من المغردين على موقع «تويتر» فيديوهات وصور تشير إلى ضخامة الحريق في السوق، ومسارعة الكثيرين للخروج من المنطقة، حيث تنتشر النيران بسرعة كبيرة.

ويقع سوق المباركية في قلب العاصمة الكويت، ويعتبر أقدم أسواق الكويت على الإطلاق، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 120 عاماً.

ويتميز السوق بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة، وهو من المعالم التراثية لدولة الكويت.