«طلبات» البحرين تبرم اتفاقية تعاون مع «مجموعة الراشد»

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت شركة طلبات للخدمات اتفاقية تعاون مع شركة «مجموعة الراشد»، تهدف هذه الاتفاقية لتوفير العديد من الخيارات والخدمات والعروض المتميزة لعملائهم، وغيرها من المميزات الخاصة لعملاء «طلبات» و «الراشد».
وتأسست مجموعة الراشد قبل أكثر من 48 سنة في البحرين وتعمل في أكثر من 45 متجر ومجمع تجاري لعلاماتها التجارية المحلية والعلامات التجارية التي تملك حقوق الامتياز الخاصة بها. واليوم، تطورت جميع تلك العلامات التجارية لتصبح الرائدة في مجالها في الأزياء والمستلزمات المنزلية مثل سنتربوينت، هوم سنتر، ماكس، سبلاش، رعاية الأمومة، شومارت، لايف ستايل، هوم بوكس، شو أكسبرس، لي كوبر، ستيف مادين و إيكو.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي شركة طلبات لتأمين أفضل العروض والخدمات لعملائها، وتوفير تشكيلة واسعة من الخيارات والمنتجات لمستخدمي المنصة.
بهذه المناسبة، صرح هشام الساعاتي المدير التنفيذي لشركة طلبات – البحرين قائلًا: «نحن سعداء بإبرام اتفاقية التعاون مع مجموعة الراشد، حيث أننا نسعى بشكل دائم وحثيث لتوفير أفضل الخيارات لعملائنا الكرام». ويضيف «إن رضا العملاء غايتنا الأولى، فهي المحرك الأول لنا للتقدم والتطوير».
ومن جانبه، صرح سمير مسرا الرئيس الإقليمي لمجموعة الراشد قائلًا: «نحن نسعى دائمًا لتقديم الأفضل، من خلال خدماتنا و منتجاتنا، فعملائنا سيبقون دائمًا هم محور اهتمامنا. نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع طلبات، وسنحرص على أن تحوز جميع الخدمات والمنتجات التي سترافق هذه الشراكة على رضا العميل».
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