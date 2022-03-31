مراجعة مفصلة عن جهاز ميت بوك E الجديد من هواوي

محمد بن مسعود - الدمام - هواوي ميت بوك E هو أحدث هجين تطرحه هواوي هذه السنة. يتكون جهاز ميت بوك E من جزأين رئيسيين. جهاز لوحي بشاشة كبيرة وجميع المكونات بداخله، وسطح لوحة مفاتيح يتم توصيله مغناطيسيًا بالجزء السفلي.

عندما يتم الجمع بين الجزأين ، يصبح ميت بوك E نوعًا من أجهزة الكمبيوتر المحمول. المشكلة التي وجدتها دائمًا مع هذه الأجهزة، هي أنها ليست أفضل جهاز لوحي أو أفضل كمبيوتر محمول، فهي تقع في مكان ما بينهما.

أكبر ترقية هنا على ميت بوك E السابق هي الشاشة. هذا هو أول جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز من هواوي مزود بلوحة OLED وأول جهاز يدعم قلم M Pencil من هواوي.

يبدأ سعر ميت بوك E هواوي من 649 يورو وبحد أقصى 1399 يورو. سنحرص على تحديث هذه المقالة بأسعار المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

شاشة OLED مقاس 12.6 بوصة بألوان دقيقة

توفر حافظة فوليو مع لوحة المفاتيح وظائف إضافية

Stylus M للرسم وتدوين الملاحظات

كما ذكرت سابقًا، يتكون جهاز ميت بوك E من جزأين. ستحصل على الكمبيوتر اللوحي ولوحة المفاتيح في حزمة واحدة، على الأقل في معظم المناطق.

الجهاز اللوحي نفسه نحيف يبلغ 7.99 ملم وله تصميم بسيط. كما أنه خفيفة الوزن بوزن 709 جم. لقد كنت أحمله في حقيبتي لبضعة أيام الآن وهو تغيير مرحب به من حمل كمبيوتر محمول أكبر حجمًا. الجزء الخلفي مصنوع من الألياف الزجاجية، بينما الجانبين مصنوعان من سبائك المغنيسيوم.

يوجد منفذ USB-C واحد متوافق مع Thunderbolt 4 على الجانب وزر طاقة مع مستشعر بصمة مدمج بالداخل. كان من الممكن أن يكون المزيد من المنافذ أمرًا رائعًا، ولكن هناك إصدار متاح من لوحة مفاتيح هواوي يمنحك منفذ USB-C ثانيًا.

أكبر مشكلة لدي مع الجهاز اللوحي هي أنه لا يحتوي على مسند مدمج. مع ميت بوك E، يمكن استخدام ورقة لوحة المفاتيح كمسند، لذلك تحتاج إلى إرفاقها لدعمها.

لوحة المفاتيح المغناطيسية رائعة للكتابة عليها، مع قدر كبير من السرعة بشكل مدهش.

ومع ذلك، فإن الشاشة هي نجمة العرض هنا. قد لا يحتوي على معدل تحديث 90 هرتز لجهاز 2022 ميت بوك برو X الجديد ، لكنه يستبدل لوحة LCD الخاصة بهذا الجهاز بمتغير OLED. يمنحك OLED ألوانًا أكثر ثراءً وتباينًا أفضل بكثير وألوانًا سوداء مثالية. إذا كنت ترغب في مشاهدة فيديو HDR مناسب أثناء التنقل ، فربما تريد شاشة OLED.

تدعي هواوي أن الشاشة مقاس 12.6 بوصة هنا تتميز بحد أقصى 600 شمعة في المتر المربع من السطوع وتغطي 100٪ من التدرج اللوني السينمائي P3 و 100٪ من التدرج اللوني sRGB. بالطبع ، سأحتاج إلى تشغيل مقياس الألوان فوقه للتأكد، لكن للوهلة الأولى يبدو وكأن لوحة جميلة جدًا بألوان دقيقة.

يمكن تعديل الشاشة بناءً على البيئة والإضاءة المحيطة أيضًا، وهو أمر في غاية الروعة.

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