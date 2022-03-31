أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 02:52 صدى تبوك – التحرير استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أحمد مراد مرحوم، الذي يزور المنطقة حاليًا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أعرب القنصل الجزائري لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.



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