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تدشين نادي الابتكار والابداع بجامعة فهد بن سلطان

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تدشين نادي الابتكار والابداع بجامعة فهد بن سلطان

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 02:46

صدى تبوك – سهام العنزي

تم تدشين نادي الابتكار والابداع بجامعة فهد بن سلطان اليوم الخميس 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022 م بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور سعد القرني وضيوف الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب والطالبات وأعضاء النادي، ويهدف النادي الى مساعدة الطلبة على تحقيق أفكارهم وابداعاتهم وتعزيز الابتكار في مجتمع الجامعة و تشجيع طلاب وطالبات الجامعة على تقديم أفكارهم و تحويلها الى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية ونشر ثقافة الابتكار والتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والمجتمع بالإضافة الى تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة ونقلها واستغلالها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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