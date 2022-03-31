الصحة: مقاعد الأطفال بالسيارات تحمى من الوفاة بنسبة 60%

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 02:07

صدى تبوك – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، أن استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات، يحمي من الوفاة عند وقوع الحوادث بنسبة 60%، محذرة من استخدام الجوال أثناء القيادة والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن استخدامك لمقعد الطفل يحمي طفلك بنسبة 60% من وفيات الحوادث.

في السياق ذاته، حذرت الوزارة من استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث قد يودي بحياة الشخص. كان المرور السعودي، أكد في وقت سابق، عدم وضع الطفل في المقعد الأمامي للمركبة، وضرورة وضعه في المقعد المخصَّص له بالخلف؛ حفاظًا على سلامته.

وأوضح المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم».

وتابع: «إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».