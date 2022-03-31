«الحجرف» يؤكد أهمية المشاورات اليمنية-اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، مثمناً في الوقت نفسه اهتمام وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقائه بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.
وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها أهمية اغتنام الفرصة الحالية للمشاورات اليمنية-اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء هذا النزاع ليصل اليمن والشعب اليمني الشقيق إلى السلام الشامل، مضيفاً أن نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية ليس خيارًا بل هو واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.
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وثمن الحجرف المشاركة الفعالة للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، في المشاورات اليمنية-اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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