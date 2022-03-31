القوات البحرية تحتفل بتخريج الدفعة 219 من مركز التدريب البحري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أقامت القوات البحرية حفل تخريج الدفعة 219 من مركز التدريب البحري , بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري . وألقى قائد مركز التدريب البحري اللواء البحري الركن نائف بن سويلم الجهني كلمة بهذه المناسبة, ثم بدأ العرض العسكري بتقدم قائد العرض والاستئذان لبدء العرض العسكري ونشيد المركز , بعدها تقدم قائد كتيبة الطلبة لإلقاء القسم للخريجين ،لينتهي الحفل بتسليم قائد الأسطول الغربي الجوائز على أوائل الدورة. أخبار قد تهمك

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