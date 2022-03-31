نزاهة تباشر عددا من القضايا خلال شهر شعبان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شعبان ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (5279) جولة رقابية، والتحقيق مع (258) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للطيران المدني )، وإيقاف (127) وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).



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