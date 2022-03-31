شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطبخ عشوائي و4 منشآت غذائية مخالفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية مطبخ عشوائي مخالف، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء للاشتراطات الصحية وتطبيق والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين

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وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية أسفرت عن إغلاق المطبخ المخالف، وذلك لعدم وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى مصادرة وإتلاف 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المتبعة

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من جانبٍ آخر, واصلت الفرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية حملاتها، على المطاعم والمنشآت الغذائية داخل نطاقها الإشرافي، وجرى خلال الحملة الوقوف على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات البلدية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت مخالفة وغير ملتزمة بالاشتراطات المعتمدة، ومصادرة 34 كيلو من المواد الغذائية تتداول بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة

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وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على تكثيف الحملات الرقابية واستمرارها خلال هذه الأيام التي تسبق رمضان حيث تشهد الأسواق الغذائية إقبالاً كبيرا، وذلك لمتابعة جميع الأنشطة، والتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات وعدم التهاون بحق المخالفين لتحقيق أفضل مستوى والوصول إلى بيئة آمنة وصحية، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).