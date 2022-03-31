"نزاهة" توقف 127 متهماً في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال بينهم موظفون في 7 وزارات

محمد بن مسعود - الدمام - 08-28-1443 12:35

صدى تبوك – متابعة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 258 متهما، فيما أوقفت 127 متهما، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5279 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل أموال.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.