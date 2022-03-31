محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، أنها باشرت خلال شهر شعبان 5279 جولة رقابية، وحققت مع 258 متهمًا، وتم إيقاف 127 شخصًا من عدة جهات؛ منها “الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم”.
وأوضحت الهيئة أن الجرائم شملت الفساد المالي والإداري (رشوة، واستغلال نفوذ، وغسل أموال، وتزوير).
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كانت هذه تفاصيل خبر “نزاهة” تعلن التحقيق مع 258 متهمًا بجرائم متنوعة بينها “رشوة وغسل أموال وتزوير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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