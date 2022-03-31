“نزاهة” تعلن التحقيق مع 258 متهمًا بجرائم متنوعة بينها “رشوة وغسل أموال وتزوير”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، أنها باشرت خلال شهر شعبان 5279 جولة رقابية، وحققت مع 258 متهمًا، وتم إيقاف 127 شخصًا من عدة جهات؛ منها “الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم”.

وأوضحت الهيئة أن الجرائم شملت الفساد المالي والإداري (رشوة، واستغلال نفوذ، وغسل أموال، وتزوير).