اخبار الخليج – بالصور.. التوزيع الزمني للحصص خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بشأن أوقات الحصص الدراسية خلال شهر رمضان المبارك. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة للمراحل التعليمية الثلاث عند الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي الدراسة عند الساعة الواحدة والربع ظهرًا للمرحلة الابتدائية، وعند الساعة الثانية ظهرًا للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وستكون نسبة الحضور للهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس خلال شهر رمضان 100%.

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