اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يبحث والمدير العام لهيئة دبي الرقمية تعزيز سبل التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالسيد حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية بحضور وفد الهيئة المشارك في القمة العالمية للحكومات 2022، وذلك لبحث ومناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمجال التقنية والتحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع أشاد السيد محمد علي القائد بالمستوى المتقدم والذي بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإمارة دبي بشكل خاص على صعيد توظيف التقنيات والتكنولوجيا، كما أشاد بدور هيئة دبي الرقمية وجهودها في مجال توفير الخدمات الإلكترونية والأنظمة الحديثة، والتي ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات المتميزة ، مؤكدا بأن نجاح القطاع التقني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يعكس متانة البنى التحتية ، ونجاح السياسات والمبادرات الرقمية التي حرصت على تبنيها معربا عن عظيم تمنياته للبلد الشقيق بدوام التوفيق والازدهار.

وخلال الاجتماع أكد السيد محمد القائد الحرص المشترك على المضي قدماً بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية للحكومة الإلكترونية والرقمية في البلدين الشقيقين وتبني التوجهات المستقبلية بمجال استخدام التقنيات الحديثة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الخدمي بما يسهم بتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية تحقق رضا المستخدمين، وبما يحقق أعلى المؤشرات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق عملية التحول الرقمي الشامل في كافة القطاعات الخدمية، مؤكداً خلال اللقاء الحرص على تبادل التجارب الناجحة في ظل الرؤية المستقبلية للأهمية التي تمثلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة.

كما بحث السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية أهمية البيانات والمعرفة في إعداد الخطط والاستراتيجيات وتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات في ضوء ما يتاح لهم من بيانات دقيقة، فضلا عن أهمية البيانات ودورها في المجال التقني وأثرها في تحقيق المبادرات الرقمية القائمة على الإبداع والابتكار.

وفي ختام اللقاء أشاد السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون والتنسيق المستمر والذي يربط بين البلديين الشقيقين بمختلف المجالات ولاسيما على الصعيد التقني، كما أعرب عن خالص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الإزهار والتقدم.