اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية تسلم دفعة من منتسبي الهيئة وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دعماً لا محدود للكوادر الطبية في مختلف المواقع، ويمثل تكريمًا للعطاء الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذجًا متقدمًا في القطاع الصحي.

جاء ذلك لدى تفضل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم بتسليم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» لموظفي الهيئة إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، منوهةً إلى أن التكريم يعد دافعًا لمواصلة العمل وخدمة مملكة البحرين وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ومن جانبهم أعرب منتسبو الهيئة الذي تشرفوا بتسلم وسام «الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم السامي، مؤكدين أنّ هذا الوسام يعد دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.